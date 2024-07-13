Роспотребнадзор: в фонтанах в Коми можно подхватить паразитов

Жителей Сыктывкара предупредили о том, что купание в городских фонтанах опасно. По информации, предоставленной региональным Роспотребнадзором, из-за высокой температуры воздуха люди могут захотеть освежиться в фонтанах, однако это сопряжено с серьёзным риском заражения различными паразитарными заболеваниями.

"Купание в фонтанах может привести к острым кишечным инфекциям, респираторным инфекциям и конъюнктивитам. Особую угрозу представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", - отметили в надзорном органе.