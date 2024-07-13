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Роспотребнадзор: в фонтанах в Коми можно подхватить паразитов

Роспотребнадзор: в фонтанах в Коми можно подхватить паразитов Фото из архива "Про Город"

Жителей Сыктывкара предупредили о том, что купание в городских фонтанах опасно. По информации, предоставленной региональным Роспотребнадзором, из-за высокой температуры воздуха люди могут захотеть освежиться в фонтанах, однако это сопряжено с серьёзным риском заражения различными паразитарными заболеваниями.

"Купание в фонтанах может привести к острым кишечным инфекциям, респираторным инфекциям и конъюнктивитам. Особую угрозу представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", - отметили в надзорном органе.

Кроме того, в фонтанах скрываются и другие опасности: есть риск подвернуть ногу или получить травму от электричества, поскольку многие фонтаны оборудованы подсветкой и различными коммуникациями.

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