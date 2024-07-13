В Коми черных археологов могут посадить за решетку
- 18:45 13 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Коми орудуют черные археологи. Начальник управления республики по охране объектов культурного наследия, Марина Андреева, пояснила, что для работы на археологических объектах нужно специальное разрешение.
Средства на исследования должны выделяться из федерального бюджета, но их часто нет. Объекты выявлены, но информация о них часто оказывается в руках злоумышленников. Обычно раскопки ведутся в лесах и на землях сельхозназначения.
Местные власти следят за порядком вокруг населенных пунктов и пресекают несанкционированные работы. Были случаи в Усть-Куломе и в селе Ыб. Любителей с металлоискателями тоже штрафуют и могут даже возбудить уголовное дело, если те ведут раскопки в охранной зоне объектов культурного наследия.
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