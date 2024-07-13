В Коми черных археологов могут посадить за решетку

В Коми орудуют черные археологи. Начальник управления республики по охране объектов культурного наследия, Марина Андреева, пояснила, что для работы на археологических объектах нужно специальное разрешение.

Средства на исследования должны выделяться из федерального бюджета, но их часто нет. Объекты выявлены, но информация о них часто оказывается в руках злоумышленников. Обычно раскопки ведутся в лесах и на землях сельхозназначения.