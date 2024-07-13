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В Сыктывкаре отремонтируют фойе "сковородки"

В Сыктывкаре отремонтируют фойе "сковородки"Фото из архива "Про Город"

В культурном центре, известном среди горожан под прозвищем "сковородка", планируется обновление фойе.

На портале госзакупок размещено объявление о проведении внутренних ремонтных работ в здании по адресу: улица Кирова, дом 21. Начальная цена контракта составляет 2,19 миллиона рублей.

Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, могут подать свои заявки до 22 июля. 23 июля конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым будет заключено соглашение.

Согласно техническим условиям, подрядная компания должна завершить ремонтные работы до 12 августа 2024 года.

Напомним, в Сыктывкаре появится скейт-парк. Его открытие планируется ко Дню Республики Коми. В данный момент площадка уже готова к бетонированию.

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