АО "Транснефть – Север" провело 26 тысяч экологических исследований за первую половину 2024 года
- 14:45 13 июля
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- Инесса Богатая
АО "Транснефть – Север" подытожило проведенные в первом полугодии 2024 года мероприятия по обеспечению экологической безопасности. На промышленных объектах организации было выполнено около 26 тысяч анализов воды и воздуха, большинство из которых — около 25 тыс. — осуществили собственные лаборатории компании. Мониторинг проводился в Республике Коми, а также Архангельской, Вологодской и Ярославской областях.
Результаты исследований подтвердили соответствие объектов экологическим нормам. На защиту окружающей среды компания выделила 147 миллионов рублей, из которых 136 миллионов были направлены на охрану водных ресурсов. Сточные воды очищаются до безопасности сброса их в водоемы, предназначенные для рыбоводства.
В рамках программы искусственного воспроизводства водных биоресурсов было выпущено 46 тысяч молоди атлантического лосося и стерляди, а также свыше 5 миллионов личинок сига в водоемы Республик Коми, а также Архангельской и Ярославской областей.
Компания получила официальную благодарность от Центра обеспечения функционирования ООПТ и природопользования Республики Коми за высокий уровень экологической ответственности. Охрана окружающей среды остается в числе приоритетных задач для АО "Транснефть – Север".
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