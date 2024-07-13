АО "Транснефть – Север" провело 26 тысяч экологических исследований за первую половину 2024 года

АО "Транснефть – Север" подытожило проведенные в первом полугодии 2024 года мероприятия по обеспечению экологической безопасности. На промышленных объектах организации было выполнено около 26 тысяч анализов воды и воздуха, большинство из которых — около 25 тыс. — осуществили собственные лаборатории компании. Мониторинг проводился в Республике Коми, а также Архангельской, Вологодской и Ярославской областях.

Результаты исследований подтвердили соответствие объектов экологическим нормам. На защиту окружающей среды компания выделила 147 миллионов рублей, из которых 136 миллионов были направлены на охрану водных ресурсов. Сточные воды очищаются до безопасности сброса их в водоемы, предназначенные для рыбоводства.