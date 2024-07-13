Указ подписали, решено: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок

Недавно Государственная Дума приняла важные изменения в Закон о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ. Эти поправки вносят четкое разграничение между тем, что разрешено и что запрещено строить на садовых и огородных земельных участках.

Строительные Ограничения для Огородных Участков

Согласно новым правилам, на огородных участках теперь запрещено возводить любые объекты капитального строительства, даже если они не были поставлены на кадастровый учет. Это означает, что кирпичные бани, установленные на фундаменте, больше не соответствуют требованиям законодательства и должны быть снесены. Исключения составляют лишь временные некапитальные постройки, такие как теплицы, навесы и ограждения.