Указ подписали, решено: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок
- 15:45 13 июля
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- Служба новостей
Недавно Государственная Дума приняла важные изменения в Закон о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ. Эти поправки вносят четкое разграничение между тем, что разрешено и что запрещено строить на садовых и огородных земельных участках.
Строительные Ограничения для Огородных Участков
Согласно новым правилам, на огородных участках теперь запрещено возводить любые объекты капитального строительства, даже если они не были поставлены на кадастровый учет. Это означает, что кирпичные бани, установленные на фундаменте, больше не соответствуют требованиям законодательства и должны быть снесены. Исключения составляют лишь временные некапитальные постройки, такие как теплицы, навесы и ограждения.
Разрешенные Постройки на Садовых Участках
В отличие от огородов, на садовых земельных участках сохраняется возможность возведения некоторых строений капитального характера. Разрешено строительство жилых домов, хозяйственных построек и вспомогательных сооружений. При этом жилые дома могут быть как одноэтажными, так и многоэтажными (до трех этажей), но использоваться исключительно для проживания, а не в коммерческих целях.
Кроме жилых домов, на садовых участках разрешено строительство сараев, теплиц, навесов, летних кухонь и других вспомогательных объектов, не предназначенных для постоянного проживания. Садоводы также могут обустраивать на своих участках зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для разведения костров и установки мангалов.
Важно отметить, что все капитальные строения на садовых участках, включая жилые дома, должны быть надлежащим образом оформлены и зарегистрированы в установленном порядке. Самовольное возведение объектов недвижимости недопустимо и может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.
Особенности Использования Огородных Участков
Согласно новым поправкам, огородные земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур. На таких участках разрешено строить только временные некапитальные сооружения, такие как теплицы, навесы и ограждения. Возведение жилых домов, бань и других стационарных построек на огородах категорически запрещено.
Кроме того, огородные участки не могут использоваться для ведения садоводства или организации иной предпринимательской деятельности. Их целевое назначение - исключительно выращивание овощных, ягодных, плодовых и иных сельскохозяйственных культур для личных нужд.
Таким образом, новые поправки к Закону о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ вносят четкие границы между разрешенными и запрещенными видами построек на садовых и огородных участках. Это призвано упорядочить застройку дачных территорий и обеспечить рациональное использование земель. Садоводам следует внимательно ознакомиться с изменениями в законодательстве, чтобы избежать нарушений и возможных юридических последствий.
Статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. Для получения квалифицированной помощи рекомендуем обратиться к профильным специалистам.
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