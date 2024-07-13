Для всех, кто переводит деньги с карты на карту, сообщили неприятные новости

По данным Центробанка, в России каждый второй перевод сейчас осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП), и эта доля продолжает расти. Аналитик Банки.ру Илья Чуриков прогнозирует, что в ближайшем будущем банковские карты могут быть почти полностью вытеснены с рынка денежных переводов.

Карточные переводы сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны СБП по нескольким причинам. Большинство пользователей совершают небольшие переводы родственникам или себе в другой банк, которые укладываются в ежемесячный бесплатный лимит СБП. В то же время для карточных переводов этот лимит может быть ниже.