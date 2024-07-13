Для всех, кто переводит деньги с карты на карту, сообщили неприятные новости
- 12:15 13 июля
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По данным Центробанка, в России каждый второй перевод сейчас осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП), и эта доля продолжает расти. Аналитик Банки.ру Илья Чуриков прогнозирует, что в ближайшем будущем банковские карты могут быть почти полностью вытеснены с рынка денежных переводов.
Карточные переводы сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны СБП по нескольким причинам. Большинство пользователей совершают небольшие переводы родственникам или себе в другой банк, которые укладываются в ежемесячный бесплатный лимит СБП. В то же время для карточных переводов этот лимит может быть ниже.
Кроме того, перевод по номеру телефона значительно удобнее, чем по номеру карты — его проще запомнить или найти в контактах смартфона. С увеличением лимита для переводов самому себе объем таких операций через СБП также возрастет, ещё больше вытесняя карточные и банковские переводы. Однако всегда найдется определенное количество клиентов, которые останутся верными картам.
Тем не менее, по мнению Чурикова, в сегменте оплаты товаров и услуг карты пока остаются более предпочтительными.
Оплата картой в физическом терминале проще, чем через СБП. Для использования карты не требуется устройство (смартфон) со специально установленной программой. Карта компактнее и легче, её проще достать. Сам процесс оплаты проходит быстрее: не нужно выполнять дополнительные действия, такие как разблокировка устройства, наведение камеры и нажатие на экран. Банки чаще начисляют кэшбэк за операции по карте, чем за оплату через СБП. Поэтому указанные факторы ограничивают использование Системы быстрых платежей в торговых точках, несмотря на то, что некоторые магазины начисляют собственный кэшбэк при оплате по QR-коду.
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