Банки больше никогда не будут взрываться: три секрета консервирования на лето
- 11:04 13 июля
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- Служба новостей
Консервирование — отличный способ сохранить урожай на зиму и наслаждаться свежестью овощей и фруктов в любое время года. Но иногда радость от консервирования может омрачиться непредвиденными обстоятельствами: банка может взорваться, оставляя после себя липкую массу и испорченные продукты. Чтобы избежать подобных инцидентов, важно правильно закручивать крышки.
В этой статье мы поделимся полезными советами, которые помогут вам улучшить вкус овощных заготовок и обеспечить их сохранность на протяжении всей зимы.
Подготовка банок.
Стерилизация: перед консервированием обязательно стерилизуйте банки и крышки, особое внимание уделяйте старым банкам. Тщательно очищайте их от любого мусора.
Соль. Для заготовок предпочтительно использовать только грубую соль. В рецептах домашних заготовок обычно указывается соль помола № 1, если нет иных указаний. Однако стоит помнить, что мелкая соль "Экстра" может сделать заготовки мягкими, а йодированная соль может изменить вкус солений. Какое количество соли нужно? У каждой хозяйки есть свой рецепт, но в среднем для маринада или рассола требуется 1 столовая ложка грубой соли на литр воды.
Проверка герметичности.
Через 2 и 5 часов после консервирования проверьте, не появились ли вздутия на крышке. Если вы обнаружили вздутие, это значит, что банка негерметична и продукт может быть испорчен.
Важно: храните банки в прохладном и темном месте.
Следуя этим простым советам, вы сможете избежать взрыва банок и наслаждаться вкусными консервированными продуктами в течение всей зимы, пишет sevastopolmedia.ru.
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