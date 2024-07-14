К нам идет резкое похолодание после невыносимой жары - неожиданный прогноз на неделю

Среда стала днем, когда природа начала демонстрировать свою силу на юге России. Сильный ветер, песчаная буря в Курской области и неожиданный ливень в сочетании с осадками в горах Сочи создают живописную картину изменений. Эти явления легко объяснить: на Русской равнине царит солнечный антициклон, но резкие температурные контрасты между раскаленной сушей и морской водой над Черным морем привели к образованию депрессии, способствующей формированию массивов кучево-дождевых облаков. Так было вчера, так будет и сегодня.

Четверг принесет стабильную погоду на большей части европейской территории России, с минимальной вероятностью осадков. Однако на востоке региона скажется влияние циклона, набирающего силу в Сибири, что приведет к грозовым дождям. На юге страны также ожидается неустойчивая погода с ливнями и грозами, особенно в горных районах Кавказа.