К нам идет резкое похолодание после невыносимой жары - неожиданный прогноз на неделю
- 10:50 14 июля
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- Служба новостей
Среда стала днем, когда природа начала демонстрировать свою силу на юге России. Сильный ветер, песчаная буря в Курской области и неожиданный ливень в сочетании с осадками в горах Сочи создают живописную картину изменений. Эти явления легко объяснить: на Русской равнине царит солнечный антициклон, но резкие температурные контрасты между раскаленной сушей и морской водой над Черным морем привели к образованию депрессии, способствующей формированию массивов кучево-дождевых облаков. Так было вчера, так будет и сегодня.
Четверг принесет стабильную погоду на большей части европейской территории России, с минимальной вероятностью осадков. Однако на востоке региона скажется влияние циклона, набирающего силу в Сибири, что приведет к грозовым дождям. На юге страны также ожидается неустойчивая погода с ливнями и грозами, особенно в горных районах Кавказа.
Уплотнившаяся облачность ограничит приток солнечного тепла, поэтому день будет немного прохладнее. В средней полосе температура останется в пределах +25…+30°. На юге дневная температура не превысит +33…+38°.
Однако этот период относительной прохлады будет недолгим — на Русскую равнину уже завтра придет новый атлантический циклон. Облачные поля сначала затронут только Северо-Запад. Под натиском вихря высокое давление сместится к берегам Черного моря, рассеивая облака и создавая условия для новой волны жары.
В Краснодаре в четверг пройдут грозовые дожди, а дневная температура не превысит +37°. Однако уже с пятницы вероятность осадков сократится, и температура поднимется до +38…+40°. Ожидается серия новых температурных рекордов.
В Центральной России ближайшие дни останутся солнечными. В Москве сегодня +28°, завтра +29°. В субботу температура поднимется до +31°. В воскресенье и понедельник в столицу придет фронтальная облачность, принесшая освежающие ливни и грозы, что понизит температуру на пару градусов, пишет sevastopolmedia.ru.
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