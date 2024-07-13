В Коми намерены пересмотреть процедуры приема на государственные должности

Фото из архива "Про Город"

Власти Республики Коми намерены пересмотреть процедуры отбора на государственную службу. Кандидаты будут обязаны пройти психологическое тестирование с применением полиграфа перед зачислением на работу.

В пояснительной записке указано, что администрация обязуется оценивать профессионально значимые навыки, деловые качества и личные характеристики государственных и муниципальных служащих, а также претендентов на эти должности, включая руководящие позиции.