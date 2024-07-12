В Сыктывкаре разрушенное здание школы №13 могут разобрать

Школа №13 находится в полуразрушенном состоянии из-за финансовых трудностей. Здание передано на баланс дирекции по содержанию казенного имущества, которая также управляет несколькими ветхими объектами. На участок уже подготовлена и утверждена вся необходимая документация, включая историко-культурную экспертизу. Однако для разбора здания требуется значительная денежная сумма — до пяти миллионов рублей.

Рассматривается возможность привлечения социального партнерства для финансирования первого этапа работ, включающего демонтаж здания. Однако финансирование второго этапа, связанного с восстановлением постройки, пока не утверждено. Управление готово разбить проект на этапы с указанными сроками выполнения. Завершение всех работ планируется в сентябре 2026 года. Из-за моратория на контрольные и надзорные мероприятия управление направило письмо с напоминанием о соблюдении сроков, однако разрешение на начало работ ещё не запрашивали.