Вода только навредит: правда ли, что нельзя часто поливать помидоры?

Начинающим огородникам часто кажется, что частый полив растений приносит им пользу. Однако с томатами это не срабатывает. Родом из жаркой Южной Америки, томаты прекрасно растут при теплой и сухой погоде, хотя их корни нуждаются в достаточной влаге, а верхняя часть не должна пересыхать. При недостатке воды томатные листья сворачиваются и желтеют.

Эксперт, опытный огородник Евгений Новоселов подтверждает, что томаты не следует поливать часто.