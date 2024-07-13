Вода только навредит: правда ли, что нельзя часто поливать помидоры?
- 07:15 13 июля
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- Служба новостей
Начинающим огородникам часто кажется, что частый полив растений приносит им пользу. Однако с томатами это не срабатывает. Родом из жаркой Южной Америки, томаты прекрасно растут при теплой и сухой погоде, хотя их корни нуждаются в достаточной влаге, а верхняя часть не должна пересыхать. При недостатке воды томатные листья сворачиваются и желтеют.
Эксперт, опытный огородник Евгений Новоселов подтверждает, что томаты не следует поливать часто.
– Чрезмерное насыщение водой может привести к раннему опаданию завязей и развитию заболеваний, таких как фитофтороз и вершинная гниль. Избыток влаги также ухудшает вкусовые качества томатов, делая мякоть водянистой и приводя к растрескиванию кожуры.
Евгений Новоселов рекомендует редкий, но обильный полив для томатов. В открытом грунте томатам нужен обильный полив 1–2 раза в неделю, при этом каждому кусту следует давать не менее 5 литров воды. Листья, цветы и плоды томатов при поливе должны оставаться сухими. Воду нужно подавать средним или маленьким напором под корень, чтобы не размывать землю в лунке.
Томаты хорошо переносят жару, если почва вокруг них остается влажной и прохладной. Для правильного развития корней почву в лунке периодически необходимо рыхлить, но это делать необязательно после каждого полива. Достаточно присыпать землю вокруг растения мульчей, например, соломой или сеном, чтобы предотвратить испарение влаги и пересыхание земли, пишет kubnews.ru.
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