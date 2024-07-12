Больше не придется "ловить" билеты: РЖД представили новую систему покупки билетов
- 00:20 13 июля
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- Служба новостей
Российские железные дороги (РЖД) сделали значительный шаг навстречу пассажирам, внедрив новый онлайн-сервис "Лист ожидания". Этот сервис меняет подход к покупке билетов на поезда, избавляя пассажиров от необходимости постоянно обновлять страницу в надежде на свободное место.
Как это работает?
- Поиск поезда: Если, выбрав направление и дату поездки, вы столкнулись с распроданными билетами, вам поможет кнопка "Заявка в лист ожидания", которая появится под информацией о поезде.
- Заполнение заявки: Система автоматически заполнит поля маршрута, даты отправления и номера поезда. Вам нужно будет указать желаемый тип вагона (купе, плацкарт, сидячий), количество мест и ваши предпочтения (например, нижняя полка, не боковое место, места в одном купе). Также внесите персональные данные пассажиров и контактную информацию.
- Ожидание и уведомление: Заявка попадет в единую систему "Лист ожидания". Когда появятся подходящие места, вы получите уведомление на электронную почту или по SMS.
- Оплата билета: Уведомление будет содержать ссылку для оплаты билетов. Оплатить нужно в течение двух часов. Если оплата не произведена вовремя, бронь аннулируется, а места предлагаются следующим пассажирам в листе ожидания.
Преимущества сервиса "Лист ожидания":
- Экономия времени и нервов: Больше не нужно постоянно проверять наличие билетов. Система найдет их за вас.
- Гарантия места: При своевременной оплате вы гарантированно получите билеты на выбранный поезд и дату.
- Гибкость и контроль: Можно указать желаемые параметры мест, отменить заявку, проверить ее статус или перейти к оплате через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении РЖД.
Новый сервис "Лист ожидания" призван сделать процесс покупки железнодорожных билетов комфортным и прозрачным, что особенно важно в периоды высокого спроса.
Дополнительная информация:
- Сервис "Лист ожидания" доступен на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.
- Услуга предоставляется бесплатно.
- Оплата билетов не списывается при оформлении заявки, а происходит только после подтверждения бронирования.
- РЖД планирует в будущем добавить возможность выбора конкретных мест при оформлении заявки.
Внедрение сервиса "Лист ожидания" — важный шаг РЖД навстречу пассажирам, предлагая современный и удобный инструмент для покупки железнодорожных билетов, пишет progoroduhta.ru.
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