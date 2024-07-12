Жительница Коми взыскала с администрации Печоры компенсацию из-за нападения на нее бездомных собак
- 15:47 12 июля
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- Инесса Богатая
По информации пресс-службы судов Коми, администрация Печоры обязана возместить моральный ущерб пострадавшей от нападения бездомных собак женщине.
Местная жительница обратилась в суд с требованием компенсировать ей моральный вред и выплатить 100 тысяч рублей.
В мае 2023 года женщина подверглась нападению бездомных собак, в результате чего получила телесные травмы и пережила сильный стресс, потребовавший длительного лечения.
Выяснилось, что в тот период администрация не имела действующего муниципального контракта на отлов, содержание и утилизацию животных.
"Заключенный 11.04.2023 контракт был досрочно исполнен и прекратил свое действие 23.08.2023 из-за полного расходования средств", – сообщили в суде.
Городской суд Печоры постановил выплатить пострадавшей женщине компенсацию в размере 100 тысяч рублей, взысканную с местной администрации.
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