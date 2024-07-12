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Жительница Коми взыскала с администрации Печоры компенсацию из-за нападения на нее бездомных собак

Жительница Коми взыскала с администрации Печоры компенсацию из-за нападения на нее бездомных собакФото из архива "Про Город"

По информации пресс-службы судов Коми, администрация Печоры обязана возместить моральный ущерб пострадавшей от нападения бездомных собак женщине.

Местная жительница обратилась в суд с требованием компенсировать ей моральный вред и выплатить 100 тысяч рублей.

В мае 2023 года женщина подверглась нападению бездомных собак, в результате чего получила телесные травмы и пережила сильный стресс, потребовавший длительного лечения.

Выяснилось, что в тот период администрация не имела действующего муниципального контракта на отлов, содержание и утилизацию животных.

"Заключенный 11.04.2023 контракт был досрочно исполнен и прекратил свое действие 23.08.2023 из-за полного расходования средств", – сообщили в суде.

Городской суд Печоры постановил выплатить пострадавшей женщине компенсацию в размере 100 тысяч рублей, взысканную с местной администрации.

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