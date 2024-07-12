Что делать, если сохнет туя: советы и рекомендации для спасения вашего растения

Туя является популярным растением в ландшафтном дизайне благодаря своей красоте и устойчивости. В этой статье мы рассмотрим несколько причин, почему туя может сохнуть, а также поделимся советами и рекомендациями, как спасти ваше растение.

Недостаток влаги: Одной из основных причин, по которой туя может сохнуть, является недостаток влаги. Убедитесь, что вы регулярно поливаете вашу тую, особенно в жаркую погоду. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с поливом, чтобы не вызвать гниение корней.