Астролог Володина назвала два знака Зодиака, которые поймают удачу за хвост до конца лета 2024

Известная астролог и телеведущая Василиса Володина озвучила точный прогноз на лето 2024 года. В ходе анализа череды важных астрологических событий, она особо отметила два знака зодиака, для которых предстоящий период будет особенно благоприятным. Телец

Для Тельцов началась долгожданная белая полоса. Управляющая их знаком Венера создаст благоприятные условия, и Тельцы будут ощущать себя на высоте — расслабленно и благополучно. В августе возможно активное и продуктивное время, но астролог рекомендует перенести все важные и хлопотные дела на осень. Период прекрасно подходит для романтических свиданий и поездок, а последняя неделя августа идеально подходит для серьёзных разговоров с партнёрами или начальством. В это время удача будет на стороне Тельцов, что позволит им достичь желаемого результата.

Особенно удачен период с 8 по 10 июля для медийных личностей. В эти дни стоит активно проявляться в соцсетях и заявлять о себе. Также с 19 по 24 июля наступает благоприятное время для того, чтобы выгодно "продать себя". В целом, значительная часть лета поддержит Тельцов в финансовом плане.

Скорпион

Лето 2024 будет особенно активным для Скорпионов. Астролог отмечает, что те, кто много работает, получат много ресурсов и везения. Влияние партнёров будет значительным, но зависимость от них останется поверхностной. Это хорошее время для делегирования обязанностей и освобождения личного времени.

Летом ярко проявятся профессиональные амбиции Скорпионов, и это прекрасная возможность показать свои способности и доказать свою ценность. В августе, возможно, придётся защищать свои идеалы, но энергии, сил и энтузиазма будет предостаточно. Важным периодом для отдыха и отпуска станет время с 9 по 12 августа.

Ранее TopNews сообщал, что астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым в июле 2024 года сулится денежное изобилие. По её мнению, представители этих знаков могут рассчитывать на благоприятный период.