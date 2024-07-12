Этих счастливчиков ждет выход на бесконечную белоснежную полосу: Тамара Глоба назвала три знака

Фото из архива "Про Города"

Тамара Глоба, известная астролог, выделила три знака зодиака, которым с 12 июля предстоит жить в настоящей сказке. Согласно её прогнозам, для некоторых из нас вселенная приготовила особенно благоприятные условия – важно не упустить этот шанс. Три знака зодиака, которые начнут жить как в сказке с 12 июля Овен Для Овнов июль обещает стать временем, когда ваши профессиональные успехи наконец-то будут замечены и высоко оценены. Ваши старания и преданность, возможно, уже давно признанные начальством и коллегами, наконец получат заслуженное внимание. В этом месяце ожидайте повышения, значительной премии или других форм вознаграждения, что не только улучшит ваше финансовое положение, но и станет стимулом для дальнейшего профессионального роста.

Однако это не всё. Важный вопрос для вас – как наилучшим образом использовать дополнительные ресурсы и возможности. Один из лучших вариантов – провести больше времени с семьёй. Когда вы в последний раз отдыхали с близкими? Июль – прекрасное время для планирования семейного отпуска, который укрепит ваши отношения и принесет радостные моменты на долгие годы вперед.

Близнецы

Для Близнецов июль станет месяцем освобождения от страхов и сомнений, а также месяца невероятных возможностей. Если раньше вы чувствовали себя пленником своих волнений, то этот период принесет вам долгожданное облегчение. Волна уверенности и решительности разрушит все преграды, открывая перед вами новые горизонты.

Этот месяц станет отправной точкой в светлую полосу вашей жизни. Вас ждут приятные моменты, которые скрасят даже самые серые будни. Ожидайте крупных перемен, таких как переезд, начало новых романтических отношений или завершение старых дружб. Обычно такие изменения вызывают тревогу, но в этот раз вы будете готовы к ним с радостью и оптимизмом, ощущая себя обновленным каждый день.

Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь делать шаги к переменам. Этот месяц принесет вам чувство свободы и уверенности в себе, давая возможность достигать новых высот и реализовывать смелые мечты. Важно оставаться настойчивыми и верить в свои силы, ведь только так можно воплотить задуманные планы.

Весы

Для Весов июль станет временем волшебства, любви и романтики. Вам покажется, будто вы попали в мир, пронизанный светом и теплом. Ваша любовь будет направлена не только к партнеру, но и к окружающему миру, а сердце будет излучать свет доброты и искренности.

Если ваш партнер не сразу ответит на ваши чувства, не паникуйте. Продолжайте дарить любовь искренне, не ожидая ничего взамен. Ваша доброта и искренность сделают вас источником радости и уюта для окружающих. Наслаждайтесь каждым трепетным мгновением, живя этот момент полной жизнью. Ваша искренность сможет открыть сердца окружающих, а доброжелательность станет маяком для людей вокруг вас.