"Есть сотка лишняя?" У кого будут отбирать дачи в 2024 году

Фото из архива "Про Города"

В ближайшее время дачникам, не ухаживающим за своими участками, придётся задуматься, действительно ли им нужна дача. Росреестр обеспокоен увеличением количества заброшенных земель и разработал законопроект, согласно которому собственник дачного участка должен в течение трёх лет привести его в порядок, иначе участок будет изъят, пишет aif.ru. Государственная Дума быстро поддержала этот законопроект и подготовила к первому чтению. Законодатели делят озабоченность Росреестра и предложили ряд поправок, ужесточающих первоначальные положения проекта, в частности сокращение срока освоения участка.

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментариях СМИ указал на необходимость создания эффективного правового механизма для изъятия фактически бесхозных земельных участков. Сегодня такие механизмы практически отсутствуют. Для садоводческих товариществ и местных властей, при отсутствии профильного закона и подзаконных актов, помощь в решении этой проблемы невозможна.

Председатель СНТ "Бриз" Волоколамского района Московской области Ирина Павлова поделилась примером из практики. В их товариществе женщина скупила 8 участков с целью перепродажи, но они до сих пор заброшены. Это создает проблемы для соседей, которые ухаживают за своими участками, так как заброшенные территории становятся источником сорняков и местом для выброса мусора.

Росреестр поясняет, что законопроект не нацелен на введение новых штрафных санкций или наказаний. Необходимо гармонизировать существующее законодательство в части правил владения землей, так как право собственности подразумевает ответственность. Сегодня за нецелевое использование или долговременное неиспользование участка можно понести наказание по Земельному и Гражданскому кодексам РФ, но нет конкретного механизма, объединяющего эти положения в единое правовое поле. Именно это предполагается с новыми законопроектами.

Юрист Сергей Коломийцев отметил, что уже предприняты определенные шаги для упорядочения этой сферы. Ранее избегать изъятия участка можно было, просто складируя стройматериалы на территории. С 2020 года такое складирование приравнено к захламлению, за что налагаются штрафы. Штраф за нецелевое использование земли может достигать от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка или не менее 20 тысяч рублей, если кадастровая стоимость не определена.

Законопроект же ликвидирует многие пробелы, устанавливая конкретные сроки многих действий и тем самым дает владельцу рамки, в которых он обязан определиться, что ему дальше делать со своей собственностью: продолжить владеть или все-таки избавиться. И очень правильный ход распространить действие нового закона на все категории земель, поскольку ранее вопрос использования и культивирования распространялся только на земли сельхозназначения, позволяя тем же дачникам «забрасывать» свои сотки.

Владельцам участков я бы настоятельно рекомендовал — пока все находится на стадии законопроекта, а не действующего закона — во-первых, привести в порядок всю документацию по участку: проверить свидетельство о собственности, все ли там верно зафиксировано, провести межевание и установить границы участка (если этого до сих пор не сделано), проверить — нет ли задолженности по уплате земельного налога, зарегистрирован ли участок должным образом в Росреестре. А во вторых — прийти к обдуманному и взвешенному решению по поводу того, владеть ли на данный момент ненужной вам землей или все-таки отказаться от такого владения.