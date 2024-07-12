Для всех, кто переводит деньги с карты на карту, пришли неприятные новости

Согласно данным Центробанка, каждый второй перевод в России в настоящее время осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП), и этот показатель продолжает расти. Аналитик портала «Банки.ру» (18+) Илья Чуриков предсказывает, что в ближайшем будущем банковские карты могут быть почти полностью вытеснены с рынка денежных переводов.

Основными причинами конкуренции между карточными переводами и СБП являются несколько факторов. Во-первых, большинство пользователей совершают мелкие переводы родственникам или переводят деньги себе на другой банковский счет, что попадает под ежемесячный бесплатный лимит СБП. В то время как для карточных переводов лимиты могут быть ниже.