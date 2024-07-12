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Для всех, кто переводит деньги с карты на карту, пришли неприятные новости

Для всех, кто переводит деньги с карты на карту, пришли неприятные новости

Согласно данным Центробанка, каждый второй перевод в России в настоящее время осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП), и этот показатель продолжает расти. Аналитик портала «Банки.ру» (18+) Илья Чуриков предсказывает, что в ближайшем будущем банковские карты могут быть почти полностью вытеснены с рынка денежных переводов.

Основными причинами конкуренции между карточными переводами и СБП являются несколько факторов. Во-первых, большинство пользователей совершают мелкие переводы родственникам или переводят деньги себе на другой банковский счет, что попадает под ежемесячный бесплатный лимит СБП. В то время как для карточных переводов лимиты могут быть ниже.

Во-вторых, переводы по номеру телефона гораздо удобнее, чем по номеру карты — номер телефона легче запомнить или найти в контактах смартфона. С увеличением лимита на переводы самому себе объем таких операций через СБП также возрастет, что еще больше вытеснит карточные и банковские переводы. Тем не менее, всегда останутся клиенты, которые предпочтут карты.

Однако, по мнению Чурикова, в сегменте оплаты товаров и услуг карты пока остаются предпочтительным инструментом.

Оплата картой в физическом терминале проще по сравнению с СБП. Для карты не требуется устройство (смартфон) со специально установленной программой, а сама карта компактнее и легче. Процесс оплаты проходит быстрее: не нужно разблокировать устройство, наводить камеру и нажимать на экран. Банки также чаще начисляют кэшбэк за операции по карте, чем за оплату через СБП. Перечисленные факторы ограничивают использование Системы быстрых платежей в торговых точках, даже несмотря на то, что некоторые магазины предлагают собственный кэшбэк при оплате по QR-коду, сообщает sevastopolmedia.ru.

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