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В Коми открыли один пляж и 45 зон для отдыха у воды

В Коми открыли один пляж и 45 зон для отдыха у водыФото из архива "Про Город"

В Республике Коми открыли один пляж и целых 45 мест для отдыха у воды. О такой новости сообщает региональное отделение МЧС.

По информации ведомства, в местах для отдыха у водоемов купаться запрещено, можно лишь загорать на солнце. Погружение в воду может привести в необратимым последствиям. На месте дежурят спасательные службы. Эти участки находятся на реке Вычегда, в районе ГЭС на реке Помос, на реке Воч в окрестностях Макарвиздбож, на реке Прупт в 70 км от устья. 

В Сыктывкаре сейчас полностью функционирует Кирульский пляж, а за последние сутки оборудовали 22 зоны для отдыха у воды.

Напомним, на прошлой неделе в Сыктывкаре спасатели достали из реки Сысола в местечке Чит четверых тонущих людей.

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