В Коми открыли один пляж и 45 зон для отдыха у воды

В Республике Коми открыли один пляж и целых 45 мест для отдыха у воды. О такой новости сообщает региональное отделение МЧС.

По информации ведомства, в местах для отдыха у водоемов купаться запрещено, можно лишь загорать на солнце. Погружение в воду может привести в необратимым последствиям. На месте дежурят спасательные службы. Эти участки находятся на реке Вычегда, в районе ГЭС на реке Помос, на реке Воч в окрестностях Макарвиздбож, на реке Прупт в 70 км от устья.