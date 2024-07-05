В Сыктывкаре спасатель вытащил из воды троих человек

В столице Коми в местечке Чит сотрудник “Восвод” спас троих тонущих человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло.

Матрос-спасатель “ВОСВОД” Сергей Шилашидов дежурил 4 июля в м. Чит на реке Сысола. Это излюбленное место горожанами для купания. Пляж там несанкционированный. Однако это не останавливает сыктывкарцев.

“На этом месте я дежурю с 1 июля. Каждый день мы с другими сотрудниками “ВОСВОД” проводим профилактическую работу с горожанами. Раздаем им памятки и предупреждаем их, что на этом месте купаться запрещено так, как это опасно. С ребятами, который начали тонуть, мы также ранее проводили беседу. Однако они не послушали нас”, – рассказал Сергей.

Через какое-то время спасатели услышали крики о помощи. Трое совершеннолетних ребят начали тонуть.