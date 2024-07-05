В Сыктывкаре спасатель вытащил из воды троих человек
- 13:45 5 июля
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- Инесса Богатая
В столице Коми в местечке Чит сотрудник “Восвод” спас троих тонущих человек. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло.
Матрос-спасатель “ВОСВОД” Сергей Шилашидов дежурил 4 июля в м. Чит на реке Сысола. Это излюбленное место горожанами для купания. Пляж там несанкционированный. Однако это не останавливает сыктывкарцев.
“На этом месте я дежурю с 1 июля. Каждый день мы с другими сотрудниками “ВОСВОД” проводим профилактическую работу с горожанами. Раздаем им памятки и предупреждаем их, что на этом месте купаться запрещено так, как это опасно. С ребятами, который начали тонуть, мы также ранее проводили беседу. Однако они не послушали нас”, – рассказал Сергей.
Через какое-то время спасатели услышали крики о помощи. Трое совершеннолетних ребят начали тонуть.
“Они были в 50 метрах от нашего поста. Мы быстро среагировали и кинулись на помощь. Оказалось, что отдыхающие попали в яму. У них началась паника, кричали, звали на помощь. Двое вообще не умели плавать, один – плохо. Мы вытащили их на берег. Медицинский осмотр им не потребовался, они самостоятельно ушли домой”, – поделился спасатель.
Через 30 минут после инцидента пришлось спасать другого купающегося.
“У него свело руки, течение в реке сильное, вода все еще большая и не очень теплая. Мы также его вынесли на берег. Пострадавший был 2008 года рождения”, – отметил Сергей Шилашидов.
К сожалению, такое происходит каждый день. Чаще всего в такие ситуации попадают дети. Спасатели не могут вытащить или как-то запретить купаться в неположенном месте горожанам. Одна несовершеннолетних они стараются отправлять сразу домой.
“Я работают спасателем уже три года. В начале карьеры я дежурил в местечке Алешино. За это время таких инцидентов было очень много. Их просто не сосчитать”, – заключил спасатель.