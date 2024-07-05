"Неизвестно как дезинфицируют": врачи из Коми не рекомендуют пить квас из бочек

Врачи не рекомендуют пить квас из бочек, которые стоят на улице. Медики в общественной приемной главы Коми в Сыктывкаре напомнили о важности правильного питьевого режима и дали советы, как утолить жажду без вреда для здоровья.

Эксперты отмечают, что в жаркую погоду следует потреблять чистую воду в объеме 30 мл на каждый килограмм веса, особенно это важно для пожилых людей. Вода комнатной температуры помогает поддерживать водный баланс, контролировать температуру тела и предотвращать обезвоживание и тепловые удары.