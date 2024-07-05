"Неизвестно как дезинфицируют": врачи из Коми не рекомендуют пить квас из бочек
- 12:45 5 июля
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- Инесса Богатая
Врачи не рекомендуют пить квас из бочек, которые стоят на улице. Медики в общественной приемной главы Коми в Сыктывкаре напомнили о важности правильного питьевого режима и дали советы, как утолить жажду без вреда для здоровья.
Эксперты отмечают, что в жаркую погоду следует потреблять чистую воду в объеме 30 мл на каждый килограмм веса, особенно это важно для пожилых людей. Вода комнатной температуры помогает поддерживать водный баланс, контролировать температуру тела и предотвращать обезвоживание и тепловые удары.
Хорошо помогает утолить жажду кефир или айран, а также морсы и компоты из северных ягод, так как они обогащают организм необходимыми макро- и микроэлементами. Чай из листьев черной смородины или мяты тоже можно включить в рацион.
Следует с осторожностью относиться к воде с лимоном, поскольку не всем подходит цитрусовая кислота. Пить квас из уличных бочек не рекомендуется из-за возможной недостаточной дезинфекции и большого количества сахара, лучше приготовить его дома. Газированные и сладкие напитки также не рекомендуются, так как они усиливают жажду и не полезны.
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