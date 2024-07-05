В Сыктывкаре отечественное авто сбило женщину прямо на "зебре"
- 14:30 5 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото Управления Госавтоинспекции РК
В Эжвинском районе Сыктывкара произошел наезд на пешехода автомобилем марки ВАЗ. Об этом инциденте сообщили в ГАИ по Республики Коми.
Согласно данным дорожной службы, авария произошла 4 июля в 20: 20. 39-летний водитель ВАЗа ехал по улице Мира, Возле дома №27/6 он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 52-летняя пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но госпитализация не потребовалась.
По сведениям ГИБДД, водитель автомобиля получил права на управление транспортным средством в 2021 году.
Напомним, в Эжве женщина на иномарке сбила девочку. Авто-леди рассказала сотрудникам ГАИ, что не заметила ребенка. Пострадавшую не госпитализировали.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю