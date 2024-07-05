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В Сыктывкаре отечественное авто сбило женщину прямо на "зебре"

В Сыктывкаре отечественное авто сбило женщину прямо на "зебре"Фото Управления Госавтоинспекции РК

В Эжвинском районе Сыктывкара произошел наезд на пешехода автомобилем марки ВАЗ. Об этом инциденте сообщили в ГАИ по Республики Коми.

Согласно данным дорожной службы, авария произошла 4 июля в 20: 20. 39-летний водитель ВАЗа ехал по улице Мира, Возле дома №27/6 он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 52-летняя пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но госпитализация не потребовалась.

По сведениям ГИБДД, водитель автомобиля получил права на управление транспортным средством в 2021 году.

Напомним, в Эжве женщина на иномарке сбила девочку. Авто-леди рассказала сотрудникам ГАИ, что не заметила ребенка. Пострадавшую не госпитализировали.

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