В Сыктывкаре отечественное авто сбило женщину прямо на "зебре"

В Эжвинском районе Сыктывкара произошел наезд на пешехода автомобилем марки ВАЗ. Об этом инциденте сообщили в ГАИ по Республики Коми.

Согласно данным дорожной службы, авария произошла 4 июля в 20: 20. 39-летний водитель ВАЗа ехал по улице Мира, Возле дома №27/6 он сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.