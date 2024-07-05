В Сыктывкаре женщина на Mercedes сбила 8-летнюю девочку

В Эжвинском районе Сыктывкара под колеса Mercedes попала 8-летняя велосипедистка. Об этом происшествии сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по региону.

По сведениям ведомства, инцидент произошел 4 июля в 12: 30. 39-летняя женщина на иномарке ехала по двору возле дома №15 на улице Слободской. В процессе движения она не заметила девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенок пересекал проезжую часть двора. В итоге женщина сбила девочку.