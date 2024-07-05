В Сыктывкаре женщина на Mercedes сбила 8-летнюю девочку
- 13:00 5 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Эжвинском районе Сыктывкара под колеса Mercedes попала 8-летняя велосипедистка. Об этом происшествии сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по региону.
По сведениям ведомства, инцидент произошел 4 июля в 12: 30. 39-летняя женщина на иномарке ехала по двору возле дома №15 на улице Слободской. В процессе движения она не заметила девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенок пересекал проезжую часть двора. В итоге женщина сбила девочку.
В результате аварии 8-летний ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб коленного сустава с левой стороны и ссадину на лице. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.
Согласно данным Управления Госавтоинспекции, женщина-водитель, управлявшая автомобилем, имеет трехлетний водительский стаж.
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