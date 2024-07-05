Потерял друга и полмиллиона рублей: в Удорском районе мужчина предстал перед судом после охоты
- 08:15 5 июля
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- Татьяна Зубова
В Удорском районе во время охоты местный житель по ошибке застрелил своего приятеля. Ввиду плохой видимости он принял знакомого за лося и совершил роковой выстрел, погубив мужчину.
В результате причинения смерти по неосторожности жителя охотника приговорили к одному году исправительных работ. В качестве компенсации за моральный ущерб в пользу брата погибшего суд обязал осужденного выплатить 500 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП по Республике Коми.
Стоит отметить, что обозначенную выше сумму должник погасил не сразу, в связи с чем судебный пристав Удорского района выслал предупреждение о возможных последствиях.
Лишь тогда сельчанин полностью погасил долг единым платежом на депозитный счет службы судебных приставов. Тем не менее, за нарушение установленного срока он обязан уплатить дополнительный исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.