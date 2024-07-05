Потерял друга и полмиллиона рублей: в Удорском районе мужчина предстал перед судом после охоты

В Удорском районе во время охоты местный житель по ошибке застрелил своего приятеля. Ввиду плохой видимости он принял знакомого за лося и совершил роковой выстрел, погубив мужчину.

В результате причинения смерти по неосторожности жителя охотника приговорили к одному году исправительных работ. В качестве компенсации за моральный ущерб в пользу брата погибшего суд обязал осужденного выплатить 500 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП по Республике Коми.