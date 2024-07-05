В Сосногррске мужчина пытался убить отчима молотком
- 07:31 5 июля
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске перед судом предстанет 53-летний местный житель, что пытался убить отчима.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Следствие установило, что в октябре минувшего 2023 года мужчина, находясь в квартире одного из домов посёлка Ираель, распивал спиртное вместе со своим 74-летним отчимом. В какой-то момент рядовой разговор обернулся конфликтом. Пасынок не стал сдерживать эмоции, схватил молоток и накинулся на оппонента. Удары пришлись, в том числе по голове. Ну шум в комнате пришла мать агрессора. Она вызвала полицию и скорую помощь. Пострадавшего немедленно госпитализировали и оказали необходимую медпомощь, благодаря которой он остался жив.
А в отношении нападавшего завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство. Следователи собрали доказательственную базу. Далее дело рассмотрят в суде, уточнили в пресс-службе ведомства.