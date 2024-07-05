Стало известно, какой будет погода в Коми 5 июля

Первая рабочая неделя июля завершится очередным жарким днем. Эту информацию подтвердили специалисты регионального ЦГМС.

Сегодня, 5 июля, на территории региона ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти с переходом в южных и западных районах на восточную четверть достигнет скорости 2-7 метров в секунду. При этом в северных районах ночью скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, а местами ожидаются порывы до 19-24 метров в секунду. Днем ветер стихнет до 5-10 метров в секунду. В северо-восточной части Коми ветер 7-12 метров в секунду, в Воркутинском районе 15-19 метров в секунду. Ночные показатели температуры остановятся в районе +12...+17С, в отдельных северных муниципалитетах до +6С, днем потеплеет до +22...+27С, на юго-западе ожидается жара до +33С, и лишь крайнем северо-востоке Коми сохранится умеренно теплая погода - около +13...+18°С.