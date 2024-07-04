Проводники знают, но не говорят: не стоит пить воду из титана в вагоне — секрет бывалых пассажиров

Путешествуя на поездах дальнего следования, многие пассажиры не задумываются о качестве воды в титанах — этих металлических ёмкостях с горячей водой, ставших привычными для вагонов. Однако опытные путешественники давно знают, что употребление воды из титанов может быть опасным для здоровья.

Автор канала «Поезда России» и других источников утверждают, что титаны в поездах чистятся крайне редко, и это отражается на качестве воды, придавая ей неприятный вкус, который передается даже чаю. Проводники, в свою очередь, предпочитают не распространяться о данной проблеме, чтобы не отпугивать пассажиров, продолжая предлагать чай и кофе, приготовленные на этой воде.