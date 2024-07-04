Проводники знают, но не говорят: не стоит пить воду из титана в вагоне — секрет бывалых пассажиров
- 04:07 4 июля
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- Служба новостей
Путешествуя на поездах дальнего следования, многие пассажиры не задумываются о качестве воды в титанах — этих металлических ёмкостях с горячей водой, ставших привычными для вагонов. Однако опытные путешественники давно знают, что употребление воды из титанов может быть опасным для здоровья.
Автор канала «Поезда России» и других источников утверждают, что титаны в поездах чистятся крайне редко, и это отражается на качестве воды, придавая ей неприятный вкус, который передается даже чаю. Проводники, в свою очередь, предпочитают не распространяться о данной проблеме, чтобы не отпугивать пассажиров, продолжая предлагать чай и кофе, приготовленные на этой воде.
Чувствительные к качеству воды люди рискуют столкнуться с неприятными последствиями, такими как расстройство желудка. Поэтому эксперты советуют брать с собой в поездку достаточный запас бутилированной воды — например, 5 литров на человека. Это поможет обезопасить себя от возможных проблем со здоровьем.
Кстати, помимо воды, стоит также позаботиться о провизии. Опытные путешественники рекомендуют брать с собой сухофрукты, орехи, энергетические батончики, сэндвичи и другие лёгкие, но питательные закуски. Это позволит вам чувствовать себя комфортно и сыто во время поездки, без необходимости полагаться на ассортимент вагона-ресторана, пишет pg13.ru.
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