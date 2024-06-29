Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- 05:30 29 июня
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- Служба новостей
Чтобы спастись от клещей эксперты рекомендуют использовать эфирные масла. Они создают аромат, который отталкивает любых насекомых. Даже результаты научных исследований подтверждают, что наиболее эффективны при борьбе с клещами масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Паразиты не подойдут и на метр, если вы купите масло в любой аптеке или в любом магазине. Стоят средства всего 45 рублей.
Есть и способ, как продлить и усилить эффект эфирных масел. Средство добавляют в специальную "базу", например, в спирт, уксус или в глицерин. Эти вещества усиливают защитные свойства ароматов надолго.
Аромамасла безопасны для человека, однако не используйте их на животных. Некоторые запахи вредны для здоровья питомцев. Попробуйте на шерсти животных смесь водки и ванилина: растворите 2 грамма приправы в 100 миллилитрах водки. Перелейте смесь в бутылочку со спреем и оставьте на 5-7 дней. Обрабатывайте шерсть животного перед выходом на улицу.
Похоже, магазинные аэрозоли вовсе не потребуются, если есть настолько эффективные народные методы, которые также недорого стоят, пишет progorod43.