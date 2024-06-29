Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

Чтобы спастись от клещей эксперты рекомендуют использовать эфирные масла. Они создают аромат, который отталкивает любых насекомых. Даже результаты научных исследований подтверждают, что наиболее эффективны при борьбе с клещами масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Паразиты не подойдут и на метр, если вы купите масло в любой аптеке или в любом магазине. Стоят средства всего 45 рублей.

Есть и способ, как продлить и усилить эффект эфирных масел. Средство добавляют в специальную "базу", например, в спирт, уксус или в глицерин. Эти вещества усиливают защитные свойства ароматов надолго.