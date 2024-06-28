В Сыктывкаре снесут еще один деревянный аварийный дом

Фото из архива редакции

В Сыктывкаре планируется снос еще одного деревянного дома. Мэр города Владимир Голдин подписал постановление, разрешающее Фонду развития жилищного строительства Республики Коми приступить к демонтажу многоквартирного жилого здания. Этот дом расположен по адресу улица Оплеснина, 26. Построенный в 1960 году, он является одним из старейших деревянных домов в районе. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара поручено организовать работы по прекращению подачи коммунальных ресурсов и отключению дома от сетей.

Район, в котором находится дом, охватывает квартал, ограниченный улицами Оплеснина, Октябрьским проспектом, Катаева и Кирпичной. Общая площадь застройки составляет 54 292 квадратных метра. Этот участок планируется использовать для будущих строительных проектов, что требует предварительного сноса устаревших строений.

Снос старых деревянных домов является частью городской программы по обновлению жилого фонда. Подобные меры направлены на улучшение качества жизни горожан, предоставление новых, более комфортных условий проживания и развитие инфраструктуры.