Вкусно и легко: ароматное блюдо из кислой капусты и картофеля

Кислая капуста и картофель – отличное сочетание ингредиентов для создания вкусного и сытного блюда. Такое сочетание идеально подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который понравится всей семье, пишет pravda.ru.

Ингредиенты: