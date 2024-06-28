Вкусно и легко: ароматное блюдо из кислой капусты и картофеля
- 21:30 28 июня
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Кислая капуста и картофель – отличное сочетание ингредиентов для создания вкусного и сытного блюда. Такое сочетание идеально подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который понравится всей семье, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- Кислая капуста – 500 г
- Картофель – 4-5 средних клубней
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Бекон или сало – 100 г (по желанию)
- Растительное масло – 2-3 ст.л.
- Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
- Очистите картофель, промойте и нарежьте кубиками или дольками.
- Очистите репчатый лук и морковь, затем измельчите. Если используете бекон или сало, нарежьте его маленькими кусочками.
- Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и бекон/сало, жарьте еще 2-3 минуты.
- Выложите кислую капусту в сковороду, перемешайте с овощами. Посолите и поперчите по вкусу.
- Сверху выложите картофель, накройте крышкой и тушите 20-25 минут, периодически помешивая, до готовности картофеля.
- При необходимости добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорела. Блюдо должно быть не слишком сухим.
- Подавайте горячим, добавив по желанию сметану, зелень или сухарики.
Это простое, но очень вкусное блюдо прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Кислая капуста придает пикантный вкус, который великолепно сочетается с картофелем. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!
Читайте также:
- Запрет с завтрашнего дня: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз
- Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- Как вырастить самые большие перцы: ценные советы экспертов
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет