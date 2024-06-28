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Вкусно и легко: ароматное блюдо из кислой капусты и картофеля

Вкусно и легко: ароматное блюдо из кислой капусты и картофеля Фото из архива "Про Города"

Кислая капуста и картофель – отличное сочетание ингредиентов для создания вкусного и сытного блюда. Такое сочетание идеально подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который понравится всей семье, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • Кислая капуста – 500 г
  • Картофель – 4-5 средних клубней
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Бекон или сало – 100 г (по желанию)
  • Растительное масло – 2-3 ст.л.
  • Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите картофель, промойте и нарежьте кубиками или дольками.
  2. Очистите репчатый лук и морковь, затем измельчите. Если используете бекон или сало, нарежьте его маленькими кусочками.
  3. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и бекон/сало, жарьте еще 2-3 минуты.
  4. Выложите кислую капусту в сковороду, перемешайте с овощами. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Сверху выложите картофель, накройте крышкой и тушите 20-25 минут, периодически помешивая, до готовности картофеля.
  6. При необходимости добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорела. Блюдо должно быть не слишком сухим.
  7. Подавайте горячим, добавив по желанию сметану, зелень или сухарики.

Это простое, но очень вкусное блюдо прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Кислая капуста придает пикантный вкус, который великолепно сочетается с картофелем. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!

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