Биолог назвал простые способы борьбы с муравьями на участках

Биолог и энтомолог Роман Хряпин поделился эффективными методами борьбы с муравьиными колониями на дачных участках. В интервью «м24» эксперт отметил, что муравьи могут оказывать косвенный вред, защищая тлю — основного вредителя растений.

Хряпин рекомендует использовать специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, чтобы уничтожить глубоко расположенные муравьиные гнезда без загрязнения почвы пестицидами. Однако стоит учитывать, что этот метод требует времени: колония погибает не ранее чем через 28 дней.