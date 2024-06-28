Биолог назвал простые способы борьбы с муравьями на участках
- 11:04 28 июня
- 12+
- Служба новостей
Биолог и энтомолог Роман Хряпин поделился эффективными методами борьбы с муравьиными колониями на дачных участках. В интервью «м24» эксперт отметил, что муравьи могут оказывать косвенный вред, защищая тлю — основного вредителя растений.
Хряпин рекомендует использовать специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, чтобы уничтожить глубоко расположенные муравьиные гнезда без загрязнения почвы пестицидами. Однако стоит учитывать, что этот метод требует времени: колония погибает не ранее чем через 28 дней.
Если муравейник расположен на грядке, можно выкопать гнездо и вынести его за пределы участка. В случаях, когда колония находится в местах без растительности, можно воспользоваться кипятком.
Для борьбы с муравьями, которые разводят тлю на деревьях и кустарниках, эксперт советует применять «ловчий пояс» — обмотать ствол дерева лентой и намазать ее долгосохнущим клеем.
Хряпин рекомендует использование инсектицидов лишь в том случае, если муравейник находится, например, между плитками или в фундаменте. Раствор необходимо аккуратно заливать в щели и дыры, откуда выходят насекомые, пишет ivbg.ru.