Сотрудники Коми лесопожарного центра окажут поддержку Якутии
- 09:00 28 июня
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- Инесса Богатая
Сотрудники Коми республиканского лесопожарного центра отправились на помощь Республике Саха. Такую информацию сообщила руководитель Министерства природных ресурсов региона Екатерина Киселевич в своем канале в телеграм. В Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации вследствие более чем 170 лесных пожаров, охвативших площадь свыше 544 тысяч гектаров.
В рамках межрегиональной кооперации на помощь в тушении пожаров направлены 50 сотрудников парашютно-десантной службы пожаротушения. Решение о предоставлении помощи было принято Главой Республики Коми, Владимиром Уйба.
На текущий момент в Коми благоприятная ситуация: лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано всего 18 возгораний на общей площади 41, 5 гектаров. Пожарные из Коми уже прибыли в Якутск и направляются в город Олекминск.
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