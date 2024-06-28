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Сотрудники Коми лесопожарного центра окажут поддержку Якутии

Сотрудники Коми лесопожарного центра окажут поддержку ЯкутииФото из архива "Про Город"

Сотрудники Коми республиканского лесопожарного центра отправились на помощь Республике Саха. Такую информацию сообщила руководитель Министерства природных ресурсов региона Екатерина Киселевич в своем канале в телеграм. В Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации вследствие более чем 170 лесных пожаров, охвативших площадь свыше 544 тысяч гектаров.

В рамках межрегиональной кооперации на помощь в тушении пожаров направлены 50 сотрудников парашютно-десантной службы пожаротушения. Решение о предоставлении помощи было принято Главой Республики Коми, Владимиром Уйба.

На текущий момент в Коми благоприятная ситуация: лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано всего 18 возгораний на общей площади 41, 5 гектаров. Пожарные из Коми уже прибыли в Якутск и направляются в город Олекминск.

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