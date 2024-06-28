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Праздничный выходной 8 июля: россияне замерли, узнав о таком подарке. Как будем отдыхать

Праздничный выходной 8 июля: россияне замерли, узнав о таком подарке. Как будем отдыхатьФото из архива "Про Города"

8 июля – особенный день, когда страна празднует День семьи, любви и верности, посвященный семейным ценностям. В 2024 году этот день выпадает на понедельник, но россиян все равно ждет насыщенная программа мероприятий, позволяющая достойно отметить это важное событие.

Этот праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака и семейного благополучия. Русская православная церковь причислила их к лику святых, поэтому их память чтят 8 июля.

Первоначально это был религиозный праздник, но с течением времени благодаря указам президентов он приобрел федеральный статус. Впервые память святых начали увековечивать в Муроме, где находятся их мощи, и постепенно эта традиция распространилась по всей России.

В 2008 году праздник официально учредили как День семьи, любви и верности. До 2022 года этот день оставался рабочим, но недавно президент Владимир Путин придал 8 июля статус всероссийского государственного праздника.

Попытки сделать этот значимый день нерабочим уже предпринимались, но до сих пор остаются безуспешными. Как и раньше, 8 июля будет рабочим днем, но мероприятия все равно пройдут, хоть и в свободное время и на выходных. Во многих городах устраивают масштабные уличные гулянья с музыкальными и танцевальными номерами. В этот день часто награждают и чествуют тех, кто внес значительный вклад в развитие института семьи. Этот праздник играет важную роль в наше время, способствуя укреплению традиционных семейных ценностей, пишет progorod43.ru.

 

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