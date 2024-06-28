Праздничный выходной 8 июля: россияне замерли, узнав о таком подарке. Как будем отдыхать

8 июля – особенный день, когда страна празднует День семьи, любви и верности, посвященный семейным ценностям. В 2024 году этот день выпадает на понедельник, но россиян все равно ждет насыщенная программа мероприятий, позволяющая достойно отметить это важное событие.

Этот праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака и семейного благополучия. Русская православная церковь причислила их к лику святых, поэтому их память чтят 8 июля.