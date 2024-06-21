Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю
- 08:30 21 июня
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- Служба новостей
Синоптики представили новый прогноз погоды на эту неделю.
Синоптики из составили новый прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их данным, первая половина недели будет дождливой, а во второй половине ожидается похолодание.
С понедельника по среду дневная температура будет в диапазоне +24...+25°C, а ночные температуры составят +16...+18°C. В четверг станет прохладнее - до +21°C днем и +14°C ночью. К концу недели температуры снизятся до +18°C днем и +10...+12°C ночью.
Ожидаются осадки практически каждый день по 20 июня. Прогнозируется сильный дождь с грозой, выпадет около 10 мм осадков. Во вторник, среду и четверг осадки будут умеренными. В воскресенье возможен небольшой дождь.
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