Вкуснейший рецепт из стрелок чеснока: используем мясорубку

У владельцев огородов, выращивающих чеснок, нередко возникает вопрос, как использовать его стрелки. Выбрасывать их жалко: в них много пользы и аромата. Но стоит ли оставлять их для готовки, если они остаются жёсткими? На помощь приходит простой и универсальный метод переработки стрелок чеснока с помощью мясорубки.

Процесс предельно прост: стрелки чеснока нужно дважды пропустить через мясорубку, чтобы получилась нужная консистенция. Важно не использовать блендер, чтобы сохранить небольшие кусочки. Добавляем мелко нарезанный укроп в пропорции 1:1 по весу к чесночным стрелкам и крупную соль (на 100 грамм смеси 1 столовую ложку). Всё тщательно перемешиваем — и готово.