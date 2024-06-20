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Вкуснейший рецепт из стрелок чеснока: используем мясорубку

Вкуснейший рецепт из стрелок чеснока: используем мясорубкуfreepik.com

У владельцев огородов, выращивающих чеснок, нередко возникает вопрос, как использовать его стрелки. Выбрасывать их жалко: в них много пользы и аромата. Но стоит ли оставлять их для готовки, если они остаются жёсткими? На помощь приходит простой и универсальный метод переработки стрелок чеснока с помощью мясорубки.

Процесс предельно прост: стрелки чеснока нужно дважды пропустить через мясорубку, чтобы получилась нужная консистенция. Важно не использовать блендер, чтобы сохранить небольшие кусочки. Добавляем мелко нарезанный укроп в пропорции 1:1 по весу к чесночным стрелкам и крупную соль (на 100 грамм смеси 1 столовую ложку). Всё тщательно перемешиваем — и готово.

Разложите смесь по контейнерам и отправьте в морозильник. Зимой эта заготовка прекрасно сохраняет аромат чеснока при добавлении в первые блюда, тушение мяса и соусы. К тому же масса легко отламывается.

В свежем виде паста также отлично подходит как пряность для супов, как намазка с творогом или перекрученным салом. Смешайте её со сметаной — и получите чудесный соус к шашлыкам, пишет oka.fm.

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