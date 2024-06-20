Указ подписан: пенсионерам начислят единоразовую выплату 10 000 рублей с 21 июня

Пожилые граждане получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей. По мнению экспертов, первую выплату планируется осуществить 21 июня. Эта финансовая поддержка будет доступна на региональном уровне для пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для получения выплаты необходимо предоставить документы, подтверждающие необходимость помощи.

Согласно экспертам, помощь будет оказана людям с серьёзными заболеваниями или инвалидностью, а также тем, кто испытывает трудности в самообслуживании из-за возраста. Для получения выплаты нужно подать заявление. В некоторых регионах рекомендуется обратиться за помощью к депутату местного округа.

Одинокие пенсионеры с пенсией ниже минимального уровня также могут получить эту выплату. Решение о предоставлении помощи будет приниматься специальной комиссией в течение 15–20 дней.

Те, кто уже включён в список получателей, получат свои деньги 21 июня. Остальные пенсионеры получат средства позже в течение месяца, сообщает progorod43.ru.