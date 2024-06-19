Жители северных районов рассказали, за что не любят лето
- 16:45 19 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Кровососущие насекомые стали главной причиной, из-за который жители северных регионов России не любят лето. Исследование Pro-Vision Communications вявило, что гнус и мошкара оказался лидером «Рейтинга летних раздражителей» в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии и на Ямале.
Так по статистике исследования 99% жителей северных регионов нашей страны не любят лето из-за кровососущих насекомых. Остальные раздражители набрали всего 1% недовольных людей. Их больше всего беспокоит жара и духота, ливни, аллергии.
В общероссийском рейтинге ситуация уже совсем другая: основными триггерами для жителей России стали жара, ливни и пыль. В Москве, Санкт-Петербурге – туристы и самокатчики.
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