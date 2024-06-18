В Сыктывкаре прокуратура обратила внимание на объявление о найме киллера

Сыктывкарский прокурор обратился в суд с административным иском. Правоохранитель потребовал признать информацию на двух интернет-сайтах запрещенной для распространения в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

В ходе проверки интернет-страниц выявлено, что в открытом доступе находились объявления о формировании заказного убийства. Посмотреть эти объявления мог любой пользователь интернета. По данным пресс-службы судов региона, эту информацию могли использовать экстремистские и террористические структуры.