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В Сыктывкаре прокуратура обратила внимание на объявление о найме киллера

В Сыктывкаре прокуратура обратила внимание на объявление о найме киллера Фото из архива "Про Город"

Сыктывкарский прокурор обратился в суд с административным иском. Правоохранитель потребовал признать информацию на двух интернет-сайтах  запрещенной для распространения в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

В ходе проверки интернет-страниц выявлено, что в открытом доступе находились объявления о формировании заказного убийства. Посмотреть эти объявления мог любой пользователь интернета. По данным пресс-службы судов региона, эту информацию могли использовать экстремистские и террористические структуры. 

Суд признал эти страницы опасными для граждан Российской Федерации. В данный момент доступ к этим интернет-сайтам заблокирован на территории нашей страны.

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