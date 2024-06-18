В Сыктывкаре прокуратура обратила внимание на объявление о найме киллера
- 20:30 18 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Сыктывкарский прокурор обратился в суд с административным иском. Правоохранитель потребовал признать информацию на двух интернет-сайтах запрещенной для распространения в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.
В ходе проверки интернет-страниц выявлено, что в открытом доступе находились объявления о формировании заказного убийства. Посмотреть эти объявления мог любой пользователь интернета. По данным пресс-службы судов региона, эту информацию могли использовать экстремистские и террористические структуры.
Суд признал эти страницы опасными для граждан Российской Федерации. В данный момент доступ к этим интернет-сайтам заблокирован на территории нашей страны.
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