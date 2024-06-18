Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- 00:00 19 июня
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Несмотря на завершение явления Эль-Ниньо, июнь 2024 года может побить рекорды по температурным показателям. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Июнь 2024 года может стать рекордно жарким, несмотря на завершение Эль-Ниньо, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Эхо Эль-Ниньо:
- Хотя Эль-Ниньо закончилось, его влияние на климат всё ещё ощущается.
- Тепло, которое распространилось по мировому океану во время этого явления, продолжает подогревать атмосферу.
- Поэтому июнь 2024 года имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории.
Май уже побил рекорды:
- Средняя температура мая превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, став самым тёплым маем за всю историю наблюдений.
Региональные особенности:
- В то время как в среднем по миру июнь будет жарким, в некоторых регионах ситуация может отличаться.
- Например, в Москве в мае было на 0,9 градуса ниже нормы, а в Приволжском округе и на Урале - на 1,5-2 градуса.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья:
- Глобальные климатические колебания связаны с циклами Эль-Ниньо и Ла-Нинья.
- Эль-Ниньо - это потепление воды в Тихом океане, а Ла-Нинья - похолодание.
- Смена этих явлений происходит каждые несколько лет, влияя на погоду во всём мире.
Ожидается Ла-Нинья:
- Осенью 2024 года Эль-Ниньо должно смениться Ла-Нинья.
- Это может изменить прогнозы погоды на будущие месяцы.
Итог:
- Июнь 2024 года, скорее всего, станет одним из самых жарких.
- Это связано с последствиями Эль-Ниньо и грядущим Ла-Нинья.
- В ближайшие месяцы погоду будет определять смена этих климатических фаз.
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