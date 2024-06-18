Соевая палка: Роскачество просит не брать эти марки колбас даже по скидке
- 19:46 18 июня
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества протестировали несколько видов колбасных изделий и составили "черный список" продуктов, которые не рекомендуют покупать, несмотря на их популярность. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения стандартов качества и безопасности у некоторых производителей.
В частности, в составе колбас марок "Дмитрогорский продукт", "Стародворские колбасы", "Йола Агрохолдинг" и "Егорьевская" были обнаружены не указанные на упаковке красители, следы антибиотиков, а также использование мяса птицы и соевых добавок, что недопустимо для этих продуктов.
Эксперты советуют потребителям внимательно изучать состав колбасных изделий и отказываться от покупки марок, вошедших в антирейтинг. Употребление таких продуктов может вызвать аллергические реакции и привести к развитию устойчивости к антибиотикам. Вместо этого следует выбирать высококачественные и безопасные колбасные изделия, сообщает портал prufy.ru.
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