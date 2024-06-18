Грядет волна заморозков: снег, ливни, грозы — аномальная погода подложит свинью с 19 июня
- 15:17 18 июня
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- Служба новостей
Согласно прогнозу специалиста прогностического центра "МЕТЕО" Александра Ильина, следующая неделя в России обещает стать настоящим испытанием для ее жителей. Ожидается целый букет погодных сюрпризов - от сильных ливней до аномальных похолоданий с заморозками и снегопадами.
Уже 17 июня в Московский регион придет мощный черноморский циклон, который принесет обильные дожди, не прекращающиеся на протяжении трех суток. Возможны также сильные грозы, при этом температурный фон останется достаточно высоким - от 20 градусов ночью до 27 градусов днем.
Однако к концу недели ситуация кардинально изменится - на смену циклону придет антициклон с юго-запада, осадков не будет, но зато температура взлетит до 31 градуса.
В других регионах страны также ожидается непростая погода. Ленинградскую область и Санкт-Петербург ждут сильные дожди 17-18 июня с выпадением до 15 мм осадков, а затем резкое похолодание до 14-19 градусов с вероятностью снежных зарядов. В Центральном Черноземье - умеренные дожди с грозами, а на юге страны температура достигнет опасных 35-37 градусов.
Только на севере Сибири и Дальнего Востока погода будет относительно теплой, хотя и там ночные температуры местами опустятся до 15-20 градусов. В конце недели похолодание дойдет и до европейской части России, где температура не поднимется выше 18-23 градусов, а местами опустится до 10-15 градусов с возможными заморозками.
Синоптики предупреждают россиян о предстоящих резких перепадах температур, ливнях, грозах и даже снеге, отмечая, что с 17 июня природа явно не будет на их стороне, пишет pg13.ru.
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