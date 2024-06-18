Всех, кто забывает вовремя оплачивать квитанции ЖКХ, ждет "сюрприз" с 1 июля

Согласно российскому законодательству, собственники жилья обязаны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) независимо от того, проживают ли они в квартире или нет. Даже если владелец недвижимости не пользуется электричеством, газом и водой, он все равно должен вносить плату за содержание общего имущества, капитальный ремонт и отопление, пишет progorod33.ru.

Летом проблема задолженности по коммунальным платежам обычно обостряется, так как многие жильцы уезжают в отпуска, на дачи или просто забывают вовремя оплачивать квитанции. Такое поведение собственников может привести к отключению воды, газа и электричества в их квартирах.