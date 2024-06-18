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Всех, кто забывает вовремя оплачивать квитанции ЖКХ, ждет "сюрприз" с 1 июля

Всех, кто забывает вовремя оплачивать квитанции ЖКХ, ждет "сюрприз" с 1 июляФото из архива "Про Города"

Согласно российскому законодательству, собственники жилья обязаны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) независимо от того, проживают ли они в квартире или нет. Даже если владелец недвижимости не пользуется электричеством, газом и водой, он все равно должен вносить плату за содержание общего имущества, капитальный ремонт и отопление, пишет progorod33.ru.

Летом проблема задолженности по коммунальным платежам обычно обостряется, так как многие жильцы уезжают в отпуска, на дачи или просто забывают вовремя оплачивать квитанции. Такое поведение собственников может привести к отключению воды, газа и электричества в их квартирах.

Председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии "Новые люди" Иван Ситников рекомендует не затягивать с оплатой квитанций. Однако, если все же возникли долги, есть несколько способов снизить долговую нагрузку:

  1. Изучить действующие в регионе субсидии и льготы на оплату ЖКУ, которые обычно предоставляются, если расходы на коммунальные услуги превышают определенную долю дохода семьи.
  2. Обратиться в ресурсоснабжающую организацию с просьбой о предоставлении рассрочки на погашение задолженности.

Таким образом, чтобы избежать отключения коммунальных услуг, собственникам жилья рекомендуется своевременно вносить плату за ЖКУ или использовать законные способы снижения долговой нагрузки.

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