Новости Сбербанка ошарашили: начиная с 19 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Согласно комментарию финансового эксперта Валерия Попова, Сбербанк внес значительные изменения в обслуживание дебетовых карт, ввод новой подписки, которая позволит клиентам банка существенно сэкономить на ряде услуг. Ключевые моменты:

Главное изменение - обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты при активации новой подписки. Ранее эта плата составляла 150 рублей при отсутствии зарплатных/пенсионных зачислений.

Подписка также предоставляет бесплатные SMS-уведомления о транзакциях, если сумма покупок в месяц превышает 5 000 рублей. В противном случае сохраняется плата 70 рублей.

Еще один бонус - возможность накапливать бонусные баллы при совершении покупок, которые можно в дальнейшем использовать для оплаты товаров и услуг.

Стоимость новой подписки составляет всего 99 рублей в месяц.

Таким образом, по оценке эксперта, подписка позволит держателям дебетовых карт Сбербанка начать экономить на банковских услугах уже с 17 июня 2024 года.