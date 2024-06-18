Новости Сбербанка ошарашили: начиная с 19 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля
- 12:43 18 июня
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- Служба новостей
Согласно комментарию финансового эксперта Валерия Попова, Сбербанк внес значительные изменения в обслуживание дебетовых карт, ввод новой подписки, которая позволит клиентам банка существенно сэкономить на ряде услуг.
Ключевые моменты:
Главное изменение - обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты при активации новой подписки. Ранее эта плата составляла 150 рублей при отсутствии зарплатных/пенсионных зачислений.
Подписка также предоставляет бесплатные SMS-уведомления о транзакциях, если сумма покупок в месяц превышает 5 000 рублей. В противном случае сохраняется плата 70 рублей.
Еще один бонус - возможность накапливать бонусные баллы при совершении покупок, которые можно в дальнейшем использовать для оплаты товаров и услуг.
Стоимость новой подписки составляет всего 99 рублей в месяц.
Таким образом, по оценке эксперта, подписка позволит держателям дебетовых карт Сбербанка начать экономить на банковских услугах уже с 17 июня 2024 года.
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