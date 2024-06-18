Профессор Григоренко рассказала о способе похудения на 10 килограмм за месяц
- 12:46 18 июня
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- Служба новостей
Согласно комментариям специалистов, диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, может помочь в достижении весомых результатов по снижению веса в относительно короткий срок.
Ключевые моменты:
Гиполипидемическая диета, фокусирующаяся на ограничении потребления жиров, особенно насыщенных, и увеличении потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей, может способствовать снижению веса до 10 кг за месяц.
В рамках такой диеты рекомендуется употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Это также помогает снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие.
Однако практикующий психолог предостерегает, что попытки похудеть через негативное отношение к себе могут быть контрпродуктивными и приводить к срывам в диете и тренировках. Важно находить здоровую мотивацию и самоприятие.
В целом эксперты сходятся во мнении, что гиполипидемическая диета, в сочетании с другими здоровыми привычками, может быть эффективным подходом к снижению веса. Но не менее важно уделять внимание психологическому аспекту этого процесса, пишет RT.
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