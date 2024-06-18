Профессор Григоренко рассказала о способе похудения на 10 килограмм за месяц

Фото из архива "Про Города"

Согласно комментариям специалистов, диета, направленная на снижение уровня жиров в крови, может помочь в достижении весомых результатов по снижению веса в относительно короткий срок. Ключевые моменты:

Гиполипидемическая диета, фокусирующаяся на ограничении потребления жиров, особенно насыщенных, и увеличении потребления клетчатки, омега-3, фруктов и овощей, может способствовать снижению веса до 10 кг за месяц.

В рамках такой диеты рекомендуется употреблять рыбу, орехи, маслины, зелень, ягоды и оливковое масло. Это также помогает снизить уровень холестерина и улучшить самочувствие.

Однако практикующий психолог предостерегает, что попытки похудеть через негативное отношение к себе могут быть контрпродуктивными и приводить к срывам в диете и тренировках. Важно находить здоровую мотивацию и самоприятие.

В целом эксперты сходятся во мнении, что гиполипидемическая диета, в сочетании с другими здоровыми привычками, может быть эффективным подходом к снижению веса. Но не менее важно уделять внимание психологическому аспекту этого процесса, пишет RT.