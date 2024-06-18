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Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает лучше магазинного аэрозоля

Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает лучше магазинного аэрозоля

Исследования показали, что эфирные масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева наиболее эффективны в борьбе с этими насекомыми, пишет progorod33.ru.

Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по доступной цене (около 45 рублей).

Как использовать:

  • Для людей:
    • Добавьте 10-15 капель эфирного масла на 100 мл базового масла (например, кокосового, оливкового или миндального) и тщательно перемешайте.
    • Нанесите полученную смесь на открытые участки кожи, избегая попадания на слизистые оболочки.
    • Повторяйте процедуру каждые 2-3 часа, особенно после купания или обильного потоотделения.
  • Для домашних животных:
    • Важно! Не используйте эфирные масла на шерсти животных!
  • Вместо этого, приготовьте раствор на основе водки и ванилина:
    • Смешайте 2 грамма ванилина с 100 мл водки.
  • Перелейте смесь в бутылочку с распылителем и оставьте настаиваться 5-7 дней.
  • Перед прогулкой обильно обработайте шерсть животного этим раствором.

    • Дополнительные советы:

    • Для усиления и пролонгирования действия эфирных масел, добавляйте их в спиртовую, уксусную или глицериновую основу.
    • Используйте эфирные масла только в разбавленном виде, так как они могут вызывать раздражение кожи.
    • Не забывайте о мерах предосторожности:
      • Избегайте попадания эфирных масел в глаза и на слизистые оболочки.
      • Не используйте эфирные масла для детей до 3 лет.
      • Перед применением эфирных масел у людей с аллергией проведите тест на чувствительность.

    Важно!

    Эфирные масла, такие как чайное дерево, анис или душица, могут быть токсичны для кошек и собак.

    Используйте эфирные масла с умом и обезопасьте себя и своих питомцев от укусов клещей!

    Помните:

    Данная информация не является медицинской рекомендацией.

    Перед применением эфирных масел обязательно проконсультируйтесь с врачом или ветеринаром.

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