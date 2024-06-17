На заправках Сыктывкара вновь подорожал бензин
- 17 июня 09:00
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- Татьяна Зубова
В столице республики Коми зафиксировано очередное изменение цен на топливо. Об этом сообщает Комиинформ.
Так, если сравнивать с предыдущим месяцем, можно отметить повышение стоимости на виды бензина АИ-92 и АИ-95 на двух местных заправочных станциях — "Лукойл" и "Движение Коми". В этих же пунктах заметно подскочила стоимость на дизельное топливо. Одновременно с этим компания «2000» сохранила прежние цены, действующие с мая 2024 года.
Ниже публикуем свежие данные по ценам на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на 17 июня.
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 - 48,85 руб. (было 48,25 руб.) - плюс 60 коп.
АИ-95 - 53,38 руб. (было 52,78 руб.) - плюс 60 коп.
ДТ - 63,77 руб. (было 65,06 руб.) - минус 1 руб. 29 коп.
"Движение Коми"
АИ-92 - 44,77 руб. (было 42,77 руб.) - плюс 2 руб.
АИ-95 - 52,77 руб. (было 51,77 руб. ) - плюс 1 руб.
ДТ - 63,77 руб. - без изменений.
Компания "2000"
АИ-92 - 42, 60 руб. - без изменений.
АИ-95 - 51, 60 руб. - без изменений.
ДТ - 64,20 руб. - без изменений.