На заправках Сыктывкара вновь подорожал бензин

В столице республики Коми зафиксировано очередное изменение цен на топливо. Об этом сообщает Комиинформ.

Так, если сравнивать с предыдущим месяцем, можно отметить повышение стоимости на виды бензина АИ-92 и АИ-95 на двух местных заправочных станциях — "Лукойл" и "Движение Коми". В этих же пунктах заметно подскочила стоимость на дизельное топливо. Одновременно с этим компания «2000» сохранила прежние цены, действующие с мая 2024 года.