В Сыктывкаре на реке обнаружили тело мертвого мужчины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре на реке Сысоле нашли тело мертвого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. На данный момент известно, что погибшему было 37 лет. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Следователями города организована процессуальная проверка, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Пажге местные жители обнаружили на реке тело утонувшего петербуржца. Дело в том, что столичный гость некогда проживал в Коми селе. Он приехал в знакомое село отдохнуть и порыбачить. Однако из-за большой воды мужчина не смог справиться с управлением лодки и погиб.