В Сыктывкаре на реке обнаружили тело мертвого мужчины
- 07:00 5 июня
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре на реке Сысоле нашли тело мертвого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
На данный момент известно, что погибшему было 37 лет. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Следователями города организована процессуальная проверка, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Пажге местные жители обнаружили на реке тело утонувшего петербуржца. Дело в том, что столичный гость некогда проживал в Коми селе. Он приехал в знакомое село отдохнуть и порыбачить. Однако из-за большой воды мужчина не смог справиться с управлением лодки и погиб.
Другая трагедия на воде произошла в Троицко-Печерском районе. Местный житель переправлял бревно на лодке и перевернулся. Погибшего обнаружили сельские жители.