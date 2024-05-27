В Троицко-Печорском районе на реке обнаружили тело мертвого мужчины с бревном
- 08:30 27 мая
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- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорском районе полиция расследует обстоятельства гибели местного жителя, что переправлялся по реке на лодке. Об этом сообщили в "СПАС-КОМИ".
Известно, что 24 мая в 20:00 полиция получила сообщение от местной жительницы, которая сообщила о несчастном случае. Она уточнила, что на реке Печоре плывет лодка без человека. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми". В этот же момент на реке находились рыбаки, что заметили спасательный жилет в воде. Они подплыли к лодке и обнаружили рядом с ней утонувшего мужчину.
Вскоре правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1976 года рождения, что отправился на лодке "Казанка" из Шерляга в Троицко-Печорск. На лодке он перевозил большое бревно для дров. В какой-то момент сельчанин не удержал равновесие, в результате чего упал в воду, однако сумел уцепиться за бревно. Через шесть километров от Троицко-Печорска местные жители заметили "Казанку" и бревно с погибшим. Сельчане отбуксировали судно к берегу.