В Троицко-Печорском районе на реке обнаружили тело мертвого мужчины с бревном

В Троицко-Печорском районе полиция расследует обстоятельства гибели местного жителя, что переправлялся по реке на лодке. Об этом сообщили в "СПАС-КОМИ".

Известно, что 24 мая в 20:00 полиция получила сообщение от местной жительницы, которая сообщила о несчастном случае. Она уточнила, что на реке Печоре плывет лодка без человека. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми". В этот же момент на реке находились рыбаки, что заметили спасательный жилет в воде. Они подплыли к лодке и обнаружили рядом с ней утонувшего мужчину.