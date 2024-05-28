В подвале теплового предприятия под Ухтой избили женщину

Под Ухтой в подвале одного из предприятий избили молодую женщину. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела уточняется, что 14 марта минувшего 2023 года около семи часов вечера в подвальном помещении тепловой компании в послеке Ярега произошла ссора двух коллег. В прорыве гнева одна из женщин схватила свою оппонентку за правую кисть и начала выкручивать пальцы в разные стороны. После чего агрессор не менее восьми раз ударила женщину ногой по ее правой голени, что привело к физической боли.