В подвале теплового предприятия под Ухтой избили женщину
- 07:30 28 мая
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- Татьяна Зубова
Под Ухтой в подвале одного из предприятий избили молодую женщину. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела уточняется, что 14 марта минувшего 2023 года около семи часов вечера в подвальном помещении тепловой компании в послеке Ярега произошла ссора двух коллег. В прорыве гнева одна из женщин схватила свою оппонентку за правую кисть и начала выкручивать пальцы в разные стороны. После чего агрессор не менее восьми раз ударила женщину ногой по ее правой голени, что привело к физической боли.
Избитая жертва не стала прощать обидчицу и обратилась в полицию. Дело закончилось судебным разбирательством. Подсудимую признали виновной в причинении легкого вреда здоровью. В результате женщине назначили наказание в виде административного штрафа шесть тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали, как в Коми подростки похитили и избили ребенка.