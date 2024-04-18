В Сыктывкаре при пожаре пострадал мужчина

В доме №53, расположенном по адресу улице Морозова в Сыктывкаре, произошел серьезный пожар. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

В результате активного вмешательства пожарно-спасательных подразделений, проливая потоки воды и применяя другие методы тушения, было удалено угрозу распространения огня на соседние помещения.