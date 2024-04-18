В Сыктывкаре при пожаре пострадал мужчина
- 12:00 18 апреля
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- Елизавета Петрова
В доме №53, расположенном по адресу улице Морозова в Сыктывкаре, произошел серьезный пожар. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
В результате активного вмешательства пожарно-спасательных подразделений, проливая потоки воды и применяя другие методы тушения, было удалено угрозу распространения огня на соседние помещения.
Однако, несмотря на оперативность спасателей, в результате возгорания пострадал один мужчина 1973 года рождения. Врачи уже предприняли необходимые меры для его медицинского обследования и оказания неотложной помощи. Такие профессиональные действия позволили стабилизировать его состояние и в настоящий момент он находится под наблюдением медицинского персонала.
Тушением пожара занимались девять пожарных и использовали две единицы техники. Спасатели смогли эффективно справиться с возгоранием и предотвратить его дальнейшее распространение.
По предварительным данным, причиной пожара стало небрежное обращение с огнем.